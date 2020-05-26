ООН хоче збільшити допомогу країнам, що розвиваються, через пандемію

Представники ООН заявили, що 28 травня вони зустрінуться з більш ніж дюжиною світових лідерів, щоб обговорити питання про збільшення фінансової підтримки для країн, які сильно постраждали від економічних наслідків пандемії коронавірусу. Зустріч пройде в онлайн-форматі.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Нагадаємо, раніше у МВФ заявляли, що пандемія коронавірусу збільшить розрив між багатими та бідними.

Також РБК-Україна писало, що в ООН спрогнозували історичний рівень безробіття у світі.