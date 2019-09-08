В ООН создадут базу данных нарушающих санкции против КНДР судов

Международная морская организация (IMO) начала собирать базу данных, по которой можно будет проверить, распространяются ли на то или иное судно санкции ООН, в рамках борьбы с обходом ограничений, действующих на торговлю с Северной Кореей (КНДР). Об этом сообщили источники, передает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo.

По информации издания, в список попадут суда, связанные со странами, против которых действуют международные санкции - в базе будут указаны их названия и номера, выданные специальным агентством ООН - эти данные смогут использовать все члены организации (172 государства).

Полный список должен быть готов к 2021 году.

В частности, ограничения ООН затрагивают экспорт в КНДР нефти и нефтепродуктов, а также угля, оружия и ряда других товаров, запрещается перекачка нефтепродуктов с судна на судно в открытом море.

Несмотря на санкции, периодически появляются сообщения о том, что то или иное судно нарушило санкции и КНДР получила груз.

Например, Иран продолжает экспортировать нефтепродукцию в Китай и другие страны в обход санкций, введенных Соединенными Штатами Америки, что запрещают торговлю с Тегераном.