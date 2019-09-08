В ООН створять базу даних суден, які порушують санкції проти КНДР

Міжнародна морська організація (IMO) почала збирати базу даних, за якою можна буде перевірити, чи поширюються на те або те судно санкції ООН у рамках боротьби з обходом обмежень на торгівлю з Північною Кореєю (КНДР). Про це повідомили джерела, передає РБК-Україна з посиланням на Kyodo.

За інформацією видання, до списку потраплять судна, пов'язані з країнами, проти яких діють міжнародні санкції - у базі будуть зазначені їхні назви і номери, видані спеціальним агентством ООН - ці дані зможуть використовувати всі члени організації (172 держави).

Повний список повинен бути готовий до 2021 року.

Зокрема, обмеження ООН зачіпають експорт у КНДР нафти і нафтопродуктів, а також вугілля, зброї та ряду інших товарів, забороняється перекачування нафтопродуктів з судна на судно у відкритому морі.

Незважаючи на санкції, періодично з'являються повідомлення про те, що те чи те судно порушило санкції і КНДР отримала вантаж.

Наприклад, Іран продовжує експортувати нафтопродукцію в Китай та інші країни в обхід санкцій, запроваджених Сполученими Штатами Америки, що забороняють торгівлю з Тегераном.