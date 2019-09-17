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ООН: за три месяца на Донбассе погибли 8 мирных жителей

Новости » Происшествия    17.09.2019 - 12:46
ООН: за три месяца на Донбассе погибли 8 мирных жителей
Фото: Матильда Богнер (скриншот видео)

Всего за период конфликта на Донбассе, по состоянию на 15 августа, погибли 3339 гражданских лиц

За последние три месяца на Донбассе погибли 8 мирных жителей. Об этом сообщила на пресс-конференции председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украины Матильда Богнер, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Кроме того, она добавила, что всего за время конфликта, по состоянию на 15 августа, погибли 3339 гражданских лиц.

"В целом за 3 месяца, охваченных докладом, 8 гражданских лиц (4 мужчины и 4 женщины) были убиты, а 60 - ранены. 56 из этих жертв были вызваны артиллерийскими обстрелами и огнем из стрелкового оружия. Среди этих 56-ти пострадавших - 9 детей", - сказала Богнер.

Богнер добавила, со времени введения 21 июля режима прекращения огня, жертв среди населения практически не было.

"В этот период у нас есть данные только об одином случае ранения человека, которое произошло после этой даты", - сказала она.

Напомним, в районе проведения операции Объединенных сил 16 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 23 раза нарушили режим прекращения огня, двое военных ранены, 17 сентября один военный погиб.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский считает, что первыми шагами на пути к миру на Донбассе станут прекращение огня и разведение сил.

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