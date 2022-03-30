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В ООН сообщили о более тысячи погибших среди мирного населения в Украине

Фото: скорая помощь в Украине (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

С начала полномасштабной войны России в Украине зафиксировано 3039 жертв среди гражданского населения страны: 1179 убитых и 1860 раненых. Данные указаны на 29 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ООН.

Среди 1179 убитых - 236 мужчин, 172 женщины, 15 девушек и 34 парней, а также 55 детей и 667 взрослых, пол которых пока неизвестен.

Среди 1860 раненых - 209 мужчин, 157 женщин, 34 девушек и 26 парней, а также 74 ребенка и 1360 взрослых, пол которых пока неизвестен.

При этом в Донецкой и Луганской областях 1337 пострадавших - 388 убитых и 949 раненых.

На территории, подконтрольной правительству: 1042 жертвы - 326 убитых и 716 раненых. На территории, контролируемой самопровозглашенными "республиками": 295 жертв - 62 убитых и 233 раненых.

В других областях Украины, включая г. Киев, а также Черкасской, Черниговской, Харьковской, Херсонской, Киевской, Николаевской, Одесской, Сумской, Запорожской, Днепропетровской и Житомирской областях, которые находились под контролем правительства, 1702 пострадавших - 791 убитых и 911 раненых.

Напомним, по данным Офиса Генерального прокурора, с начала российской агрессии в Украине погибли 144 ребенка. При этом еще более 220 детей ранены.

Мы также писали о том, что опубликовано видео ракетного удара по Николаевской ОГА.

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