С начала войны погибли 144 ребенка

С начала полномасштабной войны России в Украине погибли 144 ребенка. При этом еще более 220 детей ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора .

Больше всего пострадало детей в:

Киевской – 68,

Харьковской – 49,

Донецкой – 54,

Черниговской – 38,

Николаевской – 30,

Луганской – 28,

Запорожской – 22,

Житомирской – 15,

Сумской – 15,

Херсонской – 25 областях,

Киев – 16.

При этом в ведомстве добавили, что устанавливаются данные о погибших и раненых детях в городе Мариуполе.

28 марта в Луганской области погиб 3-хлетний ребенок. Он получил минно-взрывные травмы. Также вчера года в результате обстрела поселка в Запорожской области оккупанты ранили трех человек, среди которых ребенок.