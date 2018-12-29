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В ООН сообщили об отводе сил йеменских повстанцев из порта Ходейды

Новости » Происшествия    29.12.2018 - 22:55
В ООН сообщили об отводе сил йеменских повстанцев из порта Ходейды
Фото: последствия обстрела Йемена (twitter.com/SenWarren)

Отвод войск из порта Ходейды осуществляется в рамках соглашения о перемирии

Йеменские повстанцы-хуситы в ночь на субботу, 29 декабря, начали вывод своих войск из порта Ходейды в рамках соглашения о перемирии, заключенного под эгидой ООН. Об этом заявил представитель международной организации, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как отмечается, хуситы, которые контролируют город и его стратегический порт, начали переброску войск и вооружения накануне вечером.

"Наши силы начали переброску с прошлой ночи из порта Ходейды, как было согласовано в Швеции", - подтвердил представитель хуситов.

Напомним, 13 декабря представители повстанцев-хуситов и правительства Йемена договорились о перемирии в портовом городе Ходейда. 

Ранее сообщалось, что на переговорах, которые проходят в Швеции, стороны конфликта в Йемене договорились возобновить работу столичного аэропорта.

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