В ООН повідомили про відвід єменських сил повстанців з порту Ходейди

Фото: наслідки обстрілу Ємену (twitter.com/SenWarren)

Відведення військ з порту Ходейди здійснюється в рамках угоди про перемир'я

Єменські повстанці-хусити в ніч на суботу, 29 грудня, почали виведення своїх військ з порту Ходейди в рамках угоди про перемир'я, укладеної під егідою ООН. Про це заявив представник міжнародної організації, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як наголошується, хусити, які контролюють місто і його стратегічний порт, почали перекидання військ і озброєння напередодні ввечері.

"Наші сили почали перекидання з минулої ночі з порту Ходейди, як було узгоджено в Швеції", - підтвердив представник хуситов.

Нагадаємо, 13 грудня представники повстанців-хуситов і уряду Ємену домовилися про перемир'я в портовому місті Ходейда.

Раніше повідомлялося, що на переговорах, які проходять у Швеції, сторони конфлікту в Ємені домовилися відновити роботу столичного аеропорту.