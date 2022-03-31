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В ООН сформировали комиссию по расследованию военных преступлений России в Украине

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Нью-Йорк, Четверг 31 марта 2022 04:55
В ООН сформировали комиссию по расследованию военных преступлений России в Украине Фото: Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке (un.org)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Совета ООН по правам человека Федерико Вильегас назначил трех членов комиссии по расследованию военных и других преступлений, совершенных Россией во время войны против Украины. В их задачи будет входить сбор и анализ доказательств таких нарушений и злоупотреблений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Совет ООН по правам человека.

Создание независимой международной комиссии по расследованию преступлений России против Украины предусмотрено резолюцией №49/1 Совета по правам человека от 4 марта 2022 года. В документе отмечается, что в ее состав войдут три эксперта, назначенных президентом организации.

Членами комиссии стали:

  • Эрик Мессе из Норвегии (председатель) - бывший глава Международного уголовного трибунала по расследованию геноцида в Руанде;
  • Ясминка Джумхур из Боснии и Герцеговины - бывший судья, ныне омбудсмен по правам человека в своей стране;
  • Пабло де Грейффа из Колумбии - бывший советник по вопросам правосудия в международных организациях и директор программы правосудия переходного периода в Нью-Йоркском университете.

Комиссия должна "собирать, обобщать и анализировать доказательства нарушений и злоупотреблений, включая их гендерный аспект, и систематически регистрировать и хранить всю информацию, документацию и доказательства, в частности интервью, свидетельские показания и материалы судебной экспертизы, в соответствии со стандартами международного права, с учетом каких-либо будущих судебных разбирательств".

Комиссия создана на один год. По итогам своей деятельности она должна представить доклад в устной форме в сентябре 2022 года, а к марту 2023-го - подготовить письменный отчет и представить его Генеральной Ассамблее ООН.

Напомним, ранее верховный комиссар организации по правам человека Мишель Бачелет заявила, что неизбирательные атаки России по украинской территории могут приравнять к военным преступлениям.

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