ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

В ООН вважають, що кількість жертв протестів у Білорусі може бути більше

Четвер 13 серпня 2020 21:14
В ООН вважають, що кількість жертв протестів у Білорусі може бути більше
Фото: протести в Білорусі (tut.by)
Автор: РБК-Україна

В результаті протестів загинули двоє людей

В Організації Об'єднаних Націй заявили, що реакція сил безпеки Білорусі на мирні протести була дуже жорстокою. Однак через те, що місцезнаходження десятків затриманих людей міліцією невідомо фактичних жертв протестів може бути більше.

Про це йдеться в заяві ООН.

"Ми обурені насильством поліції щодо мирних демонстрантів і журналістів. Схожі сили безпеки не прагнуть до діалогу з протестуючими не дозволяють їм реалізувати своє право на свободу мирних зібрань", - йдеться в заяві.

При цьому експерти заявили, що замість того, щоб докласти зусиль щодо налагодження діалогу для припинення передвиборної кризи "влада зацікавлена ​​лише у швидкому розгоні протестів і арешт, як можна більшого числа людей".

"Щонайменше 6700 осіб були затримані попри те, що демонстрація в основному мали мирний характер. Експерти висловили стурбованість з приводу того що багато затриманих, як було повідомлено, під час затримання піддавалися побиттям або іншим видам жорстокого поводження", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, ЄС може ввести санкції проти Білорусі до кінця серпня.

Крім того, протести в Білорусі тривають вже п'ятий день - докладніше в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України ООНпротестБілорусь
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся