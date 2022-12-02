ООН расследует, являются ли атаки России на критическую инфраструктуру военными преступлениями

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Отметим, что Россия наносит удары по электроэнергетической инфраструктуре Украины с начала октября, что влечет за собой отключение света и оставляет миллионы людей без отопления.

Украина утверждает, что такие нападения являются военным преступлением, при этом Россия заявляет, что атаки якобы не направлены против гражданских лиц и преследуют цель уменьшить способность Украины вести борьбу и подтолкнуть ее к переговорам.

"Частью анализа, которым мы сейчас занимаемся... есть то, являются ли нападения военными преступлениями", - сказал член инспекционной группы Пабло де Грайфф.

Если следователи определят нападения как военные преступления, команда решит, что она может сделать, чтобы внести вклад в привлечение виновных к ответственности.

Другой следователь, Жасминка Джумхурс, сказала, что группа опрашивала украинских матерей и особенно обеспокоена влиянием нападений на права детей. Многие не могут посещать школы, которые были повреждены или разрушены, а отключение электроэнергии вредит онлайн-урокам.

По словам членов группы, комиссия собирает дополнительные доказательства, которые она должна представить в Женевском совете по правам человека в марте.

Напомним, в Воздушных силах сообщали, что российские военные хотят увеличить направления ударов по наземным целям Украины, прежде всего, энергетической инфраструктуре.

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