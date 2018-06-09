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Интервью

В ООН рассмотрят резолюцию о защите палестинцев

НовостиОбщество    09.06.2018 - 07:40
Фото: заседание Совбеза ООН (unmultimedia.org)
Фото: заседание Совбеза ООН (unmultimedia.org)

Экстренное заседание о защите палестинцев пройдет 13 июня

Генеральная ассамблея ООН рассмотрит резолюцию о защите палестинцев из-за продолжительного насилия в секторе Газа. Об этом информирует DW.

Экстренное заседание о защите палестинцев в секторе Газа и на западном берегу реки Иордан пройдет 13 июня.

Уведомление о проведении заседания было отправлено 193 государствам-участникам ООН.

Отмечается, что проект резолюции похож на тот, на который ранее США наложили вето в Совбезе ООН. 

Издание сообщает, что представители арабских стран обратились с просьбой о проведении заседания к председателю Мирославу Лайчаку.

Напомним, в Конгресс США внесли резолюцию о признании Голодомора в Украине геноцидом.

Отмечается, что проект резолюции стал "зеркальной версией" резолюции, внесенной на рассмотрение сената в марте 2018 года.

"Проект резолюции осуждает систематические нарушения прав человека, в том числе права на самоопределение и свободу слова, совершенные советским правительством против украинского народа. Высказываются самые глубокие соболезнования жертвам, пережившим Голодомор, и их семьям, а также содержится призыв к распространению информации с целью повышения осведомленности в мире об искусственной природе этой трагедии", - информирует посольство.

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Теги публикации: ООН, Сектор Газа  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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