В ООН рассмотрят резолюцию о защите палестинцев

Экстренное заседание о защите палестинцев пройдет 13 июня

Генеральная ассамблея ООН рассмотрит резолюцию о защите палестинцев из-за продолжительного насилия в секторе Газа. Об этом информирует DW.

Экстренное заседание о защите палестинцев в секторе Газа и на западном берегу реки Иордан пройдет 13 июня.

Уведомление о проведении заседания было отправлено 193 государствам-участникам ООН.

Отмечается, что проект резолюции похож на тот, на который ранее США наложили вето в Совбезе ООН.

Издание сообщает, что представители арабских стран обратились с просьбой о проведении заседания к председателю Мирославу Лайчаку.

Напомним, в Конгресс США внесли резолюцию о признании Голодомора в Украине геноцидом.

Отмечается, что проект резолюции стал "зеркальной версией" резолюции, внесенной на рассмотрение сената в марте 2018 года.

"Проект резолюции осуждает систематические нарушения прав человека, в том числе права на самоопределение и свободу слова, совершенные советским правительством против украинского народа. Высказываются самые глубокие соболезнования жертвам, пережившим Голодомор, и их семьям, а также содержится призыв к распространению информации с целью повышения осведомленности в мире об искусственной природе этой трагедии", - информирует посольство.