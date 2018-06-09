В ООН розглянуть резолюцію про захист палестинців

Екстрене засідання відбудеться 13 червня

Генеральна асамблея ООН розгляне резолюцію про захист палестинців через тривале насильство у секторі Газа. Про це інформує DW.

Екстрене засідання про захист палестинців в секторі Газа і на західному березі річки Йордан пройде 13 червня.

Повідомлення про проведення засідання було відправлено 193 державам-учасницям ООН.

Зазначається, що проект резолюції схожий на той, на який раніше США наклали вето в Радбезі ООН.

Видання повідомляє, що представники арабських країн звернулися з проханням про проведення засідання до голови Мирослава Лайчака.

Нагадаємо, в Конгрес США внесли резолюцію про визнання Голодомору в Україні геноцидом.

Зазначається, що проект резолюції став "дзеркальною версією" резолюції, внесеної на розгляд сенату в березні 2018 року.

"Проект резолюції засуджує систематичні порушення прав людини, в тому числі права на самовизначення і свободу слова, вчинені радянським урядом проти українського народу. Висловлюються глибокі співчуття жертвам, які пережили Голодомор, і їх сім'ям, а також міститься заклик до поширення інформації з метою підвищення обізнаності у світі про штучну природу цієї трагедії", - інформує посольство.