В Конгресс США внесли резолюцию о признании Голодомора в Украине геноцидом

Проект резолюции внесла группа конгрессменов от Демократической и Республиканской партий

В Палату представителей Конгресса США внесли проект ​​резолюции, в которой Голодомор 1932-1933 гг. признается геноцидом украинского народа. Об этом информирует посольство Украины в США в Facebook.

"Проект резолюции внесла группа конгрессменов от Демократической и Республиканской партий во главе с сопредседателями группы дружбы с Украиной в Палате представителей Конгресса США Сандером Левиным, Марси Каптуром, Брайаном Фитцпатриком и Энди Харрисом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проект резолюции стал "зеркальной версией" резолюции, внесенной на рассмотрение сената в марте 2018 года.

"В документе отмечается, что события 1932-1933 гг. в Украине были спланированной акцией сталинского тоталитарного режима, которая была направлена ​​против украинского народа и была геноцидом", - передает посольство.

Сообщается, что в постановляющей части документа включено признание выводов Правительственной комиссии США по голоду в Украине от 22 апреля 1988, в которой указано, что Сталин и его окружение "совершили в 1932-1933 гг. Геноцид против украинцев".

"Проект резолюции осуждает систематические нарушения прав человека, в том числе права на самоопределение и свободу слова, совершенные советским правительством против украинского народа. Высказываются самые глубокие соболезнования жертвам, пережившим Голодомор, и их семьям, а также содержится призыв к распространению информации с целью повышения осведомленности в мире об искусственной природе этой трагедии", - информирует посольство.

Напомним, ранее в США еще один штат признал Голодомор в Украине геноцидом.