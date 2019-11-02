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В ООН раскритиковали решение США снизить лимит приема беженцев

Новости » Политика     02.11.2019 - 17:34
В ООН раскритиковали решение США снизить лимит приема беженцев
Фото: Филлипо Гранди (unmultimedia.org)

В США квоту на прием беженцев уменьшили до 18 тыс. человек

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) выразило обеспокоенность решением Соединенных Штатов Америки снизить квоту на прием беженцев в 2020 году.Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление верховного комиссара ООН Филиппо Гранди.

По его словам, в условиях масштабного вынужденного переселения людей в мире уменьшение возможностей для их приема осложняет гуманитарную работу УВКБ.

"В то время, когда вынужденное перемещение населения в мире достигает рекордных величин, снижение приема ограничивает способность УВКБ выполнять свой мандат по защите беженцев и ослабляет наши возможности для гуманитарных переговоров на глобальном уровне", - отметил Гранди.

При этом он подчеркнул, что его управление "встревожено этой тенденцией в США и других городах".

Верховный комиссар также напомнил, что лишь около половины процента из 26 млн беженцев в мире охвачены программами расселения. Учитывая большое число людей, которые вынуждено покидают родину, "потребности в расселении значительно превышают количество предоставляемых для них мест".

В США уровень приема на 2020 финансовый год установлен на "существенно меньшем уровне, чем число людей, которые уже ждут расселения" в этой стране, напомнил Гранди. Таким образом, снижение лимита приема в США будет означать для многих беженцев отсрочку воссоединения со своими семьями и продолжение состояния неопределенности.

Напомним, президент США Дональд Трамп на 2020 год снизил квоту на прием беженцев с 30 тыс. до 18 тыс. человек.

Ранее Германия, Италия, Мальта и Франция договорились о распределении спасенных в море беженцев. Выработанный на Мальте документ будет представлен в качестве основы для возможного более широкого соглашения по распределению беженцев на следующей встрече глав МВД стран-членов ЕС.

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