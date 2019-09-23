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В ЕС четыре страны договорились о распределении спасенных беженцев

Новости » Политика    23.09.2019 - 19:16
В ЕС четыре страны договорились о распределении спасенных беженцев
Иллюстративное фото (facebook.com/beroeva)

Германия, Италия, Мальта и Франция договорились о распределении беженцев

Германия, Италия, Мальта и Франция договорились о распределении спасенных в море беженцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что выработанный на Мальте документ будет представлен в качестве основы для возможного более широкого соглашения по распределению беженцев на следующей встрече глав МВД стран-членов ЕС.

"Министр внутренних дел и национальной безопасности Мальты Майкл Фарруджа, он и его коллеги из трех стран проработали общий документ, который будет представлен в качестве основы для возможного более широкого соглашения на следующей встрече министров стран-членов ЕС", - говорится в сообщении.

Отметим, что следующая встреча планируется 8 октября.

По словам главы МВД Финляндии Марии Охисало, чья страна председательствует в ЕС, сделка "ограничена во времени" и касается только мигрантов, спасенных на море. Комиссар ЕС по миграции, внутренним делам и гражданству Димитрис Аврамопулос уже призвал всех членов Евросоюза поддержать предлагаемый механизм перераспределения.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон и председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте призвали к созданию механизма распределения беженцев в Европейском Союзе (ЕС).

Как сообщало РБК-Украина, полиция Греции задержала 10 сирийских мигрантов, которые под видом волейбольной команды из Украины пытались нелегально вылететь из страны.

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