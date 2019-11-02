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В ООН розкритикували рішення США знизити ліміт прийому біженців

Новини » Політика     02.11.2019 - 17:34
В ООН розкритикували рішення США знизити ліміт прийому біженців
Фото: Филлипо Гранді (unmultimedia.org)

У США квоту на прийом біженців зменшили до 18 тис. осіб

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ) висловило стурбованість рішенням Сполучених Штатів Америки знизити квоту на прийом біженців в 2020 році.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заявление верховного комісара ООН Філіппо Гранді.

За його словами, в умовах масштабного вимушеного переселення людей у світі зменшення можливостей для їх прийому ускладнює гуманітарну роботу УВКБ.

"В той час, коли вимушене переміщення населення у світі досягає рекордних величин, зниження прийому обмежує здатність УВКБ виконувати свій мандат за захист біженців і послаблює наші можливості для гуманітарних переговорів на глобальному рівні", - зазначив Гранді.

При цьому він підкреслив, що його управління "стривожений цією тенденцією в США та інших містах".

Верховний комісар також нагадав, що лише близько половини відсотка з 26 млн біженців у світі охоплені програмами розселення. Враховуючи велику кількість людей, які вимушено покидають батьківщину, "потреби в розселенні значно перевищують кількість наданих для них місць".

У США рівень прийому на 2020 фінансовий рік встановлено на "істотно меншому рівні, ніж число людей, які вже чекають розселення" у цій країні, нагадав Гранді. Таким чином, зниження ліміту прийому в США буде означати для багатьох біженців відстрочку возз'єднання зі своїми сім'ями і продовження стану невизначеності.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп на 2020 рік зменшив квоту на прийом біженців з 30 тис. до 18 тис. чоловік.

Раніше Німеччина, Італія, Мальта і Франція домовилися про розподілі врятованих в море біженців. Вироблений на Мальті документ буде представлений в якості основи для можливого більш широкої угоди з розподілу біженців на наступній зустрічі глав МВС країн-членів ЄС.

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