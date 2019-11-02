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Трамп снизил квоту США на прием беженцев

Новости » Политика     02.11.2019 - 13:58
Трамп снизил квоту США на прием беженцев
Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Количество принимаемым США беженцов снизилось с 30 до 18 тыс. человек

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп понизил квоту принимаемых в стране беженцев до 18 тыс. человек в 2020 финансовом году (начнется 1 октября 2019 года). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее распоряжение Трампа.

Как отмечается, в нынешнем году США приняли около 30 тыс. мигрантов.

"Прием до 18 тыс. беженцев в Соединенные Штаты в течение 2020 финансового года оправдан гуманитарными соображениями или иным образом отвечает национальным интересам", - говорится в документе.

Также в документе прописано, какие категории беженцев получат определенное количество убежищ.

США готовы защитить 5 тыс. человек, которых преследуют по религиозным мотивам, 4 тыс. граждан Ирака, которые помогали США и имеют связи с обладателями американского гражданства.

Из Сальвадора, Гватемалы и Гондураса смогут получить статус беженца 1,5 тыс. человек. Остальные 7,5 тыс. мест получат беженцы других категорий.

Напомним, Германия, Италия, Мальта и Франция договорились о распределении спасенных в море беженцев. Выработанный на Мальте документ будет представлен в качестве основы для возможного более широкого соглашения по распределению беженцев на следующей встрече глав МВД стран-членов ЕС.

Как сообщает РБК-Украина, президент Франции Эмманюэль Макрон и председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте призвали к созданию механизма распределения беженцев в Евросоюзе (ЕС).

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиДональд ТрампБеженцы
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