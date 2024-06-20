Росія націлилася на супутникові мережі Швеції після її вступу до НАТО

Росія почала створювати перешкоди у роботі супутникових мереж Швеції. Це сталося після того, як скандинавська країна стала членом НАТО.

Про це сказано у листі Шведського управління зв'язку та телекомунікацій, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Управління звернулося до Міжнародного союзу електрозв'язку із закликом розглянути шкідливі дії Росії на засіданні, яке відбудеться у понеділок, 24 червня.

У листі сказано, що Росія 21 березня намагалася порушити роботу супутникових мереж Швеції. Це сталося за два тижні після офіційного вступу країни до Північноатлантичного альянсу.

Влада Швеції заявила, що перешкоди з Росії та Криму торкнулися трьох різних супутникових мереж Sirius, які обслуговують скандинавські країни та Східну Європу.

"Ці збої, звичайно, серйозні і можуть розглядатися як частина більш широких російських гібридних дій, спрямованих на Швецію та інші країни", - заявив в коментарі Bloomberg прем'єр Швеції Ульф Крістерссон.

За його словами, Швеція працює з іншими країнами, щоби відповісти на такі дії РФ.