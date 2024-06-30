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Росія глушила GPS на сотнях рейсів військової авіації Британії, - The Telegraph

Британія, Неділя 30 червня 2024 19:50
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Росія глушила GPS на сотнях рейсів військової авіації Британії, - The Telegraph Фото: росіяни глушать GPS британської військової авіації (flickr.com/130961247@N06)
Автор: Дмитро Левицький

Росія за чотири місяці 2024 року заглушила GPS на кожному четвертому транспортному рейсі військової авіації Британії над Східною Європою. Загальна кількість рейсів, яким глушили GPS, обчислюється сотнями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

Виявити масштабні перешкоди, які створюють росіяни для рейсів британської авіації, дозволив детальний аналіз сервісу Flight Radar 24. The Telegraph проаналізував майже півтори тисячі рейсів, які здійснили 63 британські військові літаки у період з 1 січня по 30 квітня 2024 року над Східною Європою та Близьким Сходом.

Так, газета виявила, що 142 транспортні і спостережні рейси британських повітряних сил із 504 по всіх Східній Європі зазнавали перешкод GPS у вказаний період. У 60 з них спроби глушіння були неодноразовими - приблизно кожен восьмий політ.

Як зазначає The Telegraph, йдеться про пасажирські та транспортні літаки, літаки-заправники, а також літаки-розвідники, а не про бойову авіацію. Але ці літаки все одно є важливою частиною обороноздатності Британії.

"Глушіння GPS може створити значні головні болі для пілотів, порушуючи роботу навігаційних систем і збільшуючи навантаження на пілотів у перевантаженому повітряному просторі поблизу зон конфлікту. Зменшення цих ризиків має важливе значення для безпеки польотів", - розповів The Telegraph речник сервісу Flight Radar 24 Ян Петченік.

Нагадаємо, у березні ЗМІ повідомляли, що Росія заглушила GPS літака, в якому перебував міністр оборони Британії Грант Шаппс. Це сталося, коли міністр летів з Польщі в Британію.

Для створення перешкод Росія, ймовірно, використовує базу радіоелектронної боротьби у Калінінградському регіоні. З 15 грудня 2023 року над південною частиною Балтійського моря літаки регулярно страждають від навігаційних помилок.

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