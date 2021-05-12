ООН прогнозирует рост мировой экономики более чем на 5%

Об этом говорится в соответствующем отчете.

Восстановление экономики Китая и США улучшило перспективы глобального роста, в то же время ему грозит увеличение количества случаев заражения коронавирусом и "недостаточный прогресс в вакцинации во многих странах".

Таким образом прогноз роста мирового ВВП улучшили.В январе ожидался рост на 4,7%. Кроме того, снижение мировой экономики в 2020 году составило 3,6%.

РБК-Украина писало, что в марте 2021 года Индекс производства базовых отраслей (ИПБО) упал на 0,1% г/г. Падение замедлилось по сравнению с февралем (4,3%).

Напомним, в апреле 2021 года Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2021 году с 4,2% до 3,8%.

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост валового внутреннего продукта Украины в 2021 году на уровне 4,0%. Экономика Украины лишь частично восстановится после падения в 2020 году на 4,2%.