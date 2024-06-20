ua en ru
Чт, 20 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Допомога пенсіонерам від ООН: хто має право на доплату

Україна, Четвер 20 червня 2024 18:30
UA EN RU
Допомога пенсіонерам від ООН: хто має право на доплату Фото: Пенсіонери мають право на доплати від ООН (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Програма Всесвітньої продовольчої програми ООН додаткової грошової допомоги для пенсіонерів продовжує діяти у червні 2024 року. Виплати можуть отримати люди з прифронтових областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пенсійного фонду України (ПФУ).

За даними прес-служби, перелік одержувачів виплат визнається з урахуванням інформації, що міститься в базах даних ПФУ. Виплата допомоги проводиться без звернення особи до ВПП чи до ПФУ.

Кому надається допомога

Право на отримання додаткової грошової допомоги в межах реалізації проекту мають пенсіонери, які відповідають таким умовам:

  • отримують пенсію в розмірі меншому за 3250 грн;
  • проживають на територіях активних або можливих бойових дій (за переліком Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій) ;
  • не отримували з 1 березня 2023 року додаткових грошових виплат від міжнародних організацій та/або допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам

Виплата додаткової грошової допомоги припиняється у разі, якщо пенсіонер перестає відповідати хоча б одній із зазначених умов.

В яких областях виплачується допомога

Виплата додаткової грошової допомоги від ВПП ООН здійснюється пенсіонерам, які проживають у регіонах активних або можливих воєнних дій:

  • Дніпропетровської;
  • Донецької;
  • Запорізької;
  • Луганської;
  • Миколаївської;
  • Сумської;
  • Харківської;
  • Херсонської;
  • Чернігівської областей.

Способи виплати допомоги

Виплата додаткової грошової допомоги проводиться:

  • - для пенсіонерів, які отримують пенсії на банківську картку шляхом перерахування коштів, - на їх банківські рахунки;
  • - для пенсіонерів, які отримують пенсію через АТ "Укрпошта", - з січня 2024 року шляхом виплати через відділення АТ "Укрпошта".

Нагадаємо, програма підтримки пенсіонерів ООН діє в Україні з серпня 2023 року. За даними Мінсоцполітики, 30 серпня 2023 року доплати отримали на картки близько 260 тис. пенсіонерів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пенсії в Україні Пенсія в Україні
NEWS
Мобілізація в Україні. Чи можна проходити службу за місцем проживання
Мобілізація в Україні. Чи можна проходити службу за місцем проживання
DAILY
Танго Мілея. Чому Аргентина нарощує підтримку України
Роман КотЖурналіст РБК-Україна Танго Мілея. Чому Аргентина нарощує підтримку України