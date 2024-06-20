Допомога пенсіонерам від ООН: хто має право на доплату
Програма Всесвітньої продовольчої програми ООН додаткової грошової допомоги для пенсіонерів продовжує діяти у червні 2024 року. Виплати можуть отримати люди з прифронтових областей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пенсійного фонду України (ПФУ).
За даними прес-служби, перелік одержувачів виплат визнається з урахуванням інформації, що міститься в базах даних ПФУ. Виплата допомоги проводиться без звернення особи до ВПП чи до ПФУ.
Кому надається допомога
Право на отримання додаткової грошової допомоги в межах реалізації проекту мають пенсіонери, які відповідають таким умовам:
- отримують пенсію в розмірі меншому за 3250 грн;
- проживають на територіях активних або можливих бойових дій (за переліком Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій) ;
- не отримували з 1 березня 2023 року додаткових грошових виплат від міжнародних організацій та/або допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам
Виплата додаткової грошової допомоги припиняється у разі, якщо пенсіонер перестає відповідати хоча б одній із зазначених умов.
В яких областях виплачується допомога
Виплата додаткової грошової допомоги від ВПП ООН здійснюється пенсіонерам, які проживають у регіонах активних або можливих воєнних дій:
- Дніпропетровської;
- Донецької;
- Запорізької;
- Луганської;
- Миколаївської;
- Сумської;
- Харківської;
- Херсонської;
- Чернігівської областей.
Способи виплати допомоги
Виплата додаткової грошової допомоги проводиться:
- - для пенсіонерів, які отримують пенсії на банківську картку шляхом перерахування коштів, - на їх банківські рахунки;
- - для пенсіонерів, які отримують пенсію через АТ "Укрпошта", - з січня 2024 року шляхом виплати через відділення АТ "Укрпошта".
Нагадаємо, програма підтримки пенсіонерів ООН діє в Україні з серпня 2023 року. За даними Мінсоцполітики, 30 серпня 2023 року доплати отримали на картки близько 260 тис. пенсіонерів.