Допомога пенсіонерам від ООН: хто має право на доплату

Програма Всесвітньої продовольчої програми ООН додаткової грошової допомоги для пенсіонерів продовжує діяти у червні 2024 року. Виплати можуть отримати люди з прифронтових областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пенсійного фонду України ( ПФУ ).

За даними прес-служби, перелік одержувачів виплат визнається з урахуванням інформації, що міститься в базах даних ПФУ. Виплата допомоги проводиться без звернення особи до ВПП чи до ПФУ.

Кому надається допомога

Право на отримання додаткової грошової допомоги в межах реалізації проекту мають пенсіонери, які відповідають таким умовам:

отримують пенсію в розмірі меншому за 3250 грн;

проживають на територіях активних або можливих бойових дій (за переліком Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій) ;

не отримували з 1 березня 2023 року додаткових грошових виплат від міжнародних організацій та/або допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам

Виплата додаткової грошової допомоги припиняється у разі, якщо пенсіонер перестає відповідати хоча б одній із зазначених умов.

В яких областях виплачується допомога

Виплата додаткової грошової допомоги від ВПП ООН здійснюється пенсіонерам, які проживають у регіонах активних або можливих воєнних дій:

Дніпропетровської;

Донецької;

Запорізької;

Луганської;

Миколаївської;

Сумської;

Харківської;

Херсонської;

Чернігівської областей.

Способи виплати допомоги

Виплата додаткової грошової допомоги проводиться: