ООН продовжила виплати пенсіонерам в Україні: хто має право на гроші

Завдяки цій програмі, понад 315 тисяч людей отримують близько 216 мільйонів гривень щомісяця.

Тим, хто підпадає під умови програми, Всесвітня продовольча програма перераховує різницю між соціальною виплатою, яку вони вже отримують, та 3250 гривень.

"Подавати заявки чи реєструватися не потрібно - допомога буде виплачена автоматично тим же способом, яким ви вже отримуєте пенсію або соціальні виплати (на банківську карту або через Укрпошту)", - йдеться в повідомленні.

Області, в яких виплачується допомога

Виплата додаткової грошової допомоги від ВПП ООН здійснюється пенсіонерам, осіб без права на пенсію та людей з інвалідністю, які проживають у регіонах активних або можливих воєнних дій: