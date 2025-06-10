ООН продлила выплаты пенсионерам в Украине: кто имеет право на деньги

Благодаря этой программе, более 315 тысяч человек получают около 216 миллионов гривен ежемесячно.

Тем, кто подпадает под условия программы, Всемирная продовольственная программа перечисляет разницу между социальной выплатой, которую они уже получают, и 3250 гривен.

"Подавать заявки или регистрироваться не нужно - помощь будет выплачена автоматически тем же способом, которым вы уже получаете пенсию или социальные выплаты (на банковскую карту или через Укрпочту)", - говорится в сообщении.

Области, в которых выплачивается помощь

Выплата дополнительной денежной помощи от ВПП ООН осуществляется пенсионерам, лицам без права на пенсию и людям с инвалидностью, проживающим в регионах активных или возможных военных действий: