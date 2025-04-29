Ще місяць виплат. Хто може отримати допомогу від ООН у травні

Всесвітня продовольча програма ООН продовжила до кінця квітня виплати для пенсіонерів, осіб без права на пенсію та людей з інвалідністю.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на публікацію Мінсоцполітики .

Виплати для людей із вразливих категорій

У серпні 2023 року Мінсоцполітики, Пенсійний фонд і Всесвітня продовольча програма ООН (ВПП ООН) запустили спільний проект. Його мета - максимально ефективно надавати українцям грошову підтримку від міжнародних гуманітарних організацій.

Допомогу за цією програмою отримують українці найвразливіших категорій, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій та мають низькі доходи та не отримують інших грошових допомог від міжнародних організацій.

За цією програмою щомісячно 507 тисяч українців отримують допомогу на загальну суму 272 мільйони гривень.

Умови надання виплат людям з інвалідністю (інфографіка Мінсоцполітики)

Сума допомоги від ВПП ООН покриває різницю між тим, що людина отримує зараз, і мінімумом у 3250 гривень. Наприклад, якщо людина отримує пенсію або соціальну виплату у розмірі 2700 гривень, то від ВПП ООН вона отримає ще 550 гривень, щоб загальна сума досягла 3250 гривень.

Поки Всесвітня продовольча програма ООН продовжила виплату до кінця травня включно.

Допомогу виплатять автоматично тим же способом, яким людина вже отримує пенсію або соціальні виплати (на банківську карту або через Укрпошту). Жодних запитів чи заявок не потрібно подавати.

Умови виплати допомоги пенсіонерам (інфографіка Мінсоцполітики)