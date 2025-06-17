ООН продовжила грошові виплати для українців: кому допомога прийде автоматично

Додаткові виплати для українських пенсіонерів і людей з інвалідністю від Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) ООН продовжили до кінця липня 2025 року.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу неурядової організації World Food Programme (WFP) у Facebook.
Українцям розповіли, що Всесвітня продовольча програма ООН (ВПП ООН або World Food Programme), Міністерство соціальної політики та Пенсійний фонд України продовжують підтримку найбільш вразливих верств населення.
Так, до кінця липня 2025 року було продовжено додаткові виплати для:
Уточнюється, що завдяки цій програмі, понад 315 тисяч людей отримують близько 216 мільйонів гривень щомісяця.
"Тим, хто підпадає під умови програми, ВПП перераховує різницю між соціальною виплатою, яку вони вже отримують, та 3250 гривень", - пояснили громадянам.
Наголошується, що подавати заявки чи реєструватися - не потрібно.
Ця допомога буде виплачена громадянам автоматично - тим же способом, яким людина вже отримує пенсію або соціальні виплати:
Згідно з інформацією прес-служби WFP, отримати допомогу від організації можуть пенсіонери, які:
Крім того, право на виплати мають особи, які:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у 2025 році в Україні діють оновлені програми підтримки для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).
Йдеться про щомісячні виплати, компенсацію за житло, соціальні послуги та психологічну допомогу.
Крім того, ми пояснювали, хто саме з переселенців має право на підтримку від держави та міжнародних партнерів.
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