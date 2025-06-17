ООН продлила денежные выплаты для украинцев: кому помощь придет автоматически

Нужно ли подавать заявку, чтобы получить деньги

Украинцам рассказали, что Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП ООН или World Food Programme), Министерство социальной политики и Пенсионный фонд Украины продолжают поддержку наиболее уязвимых слоев населения.

Так, до конца июля 2025 года были продлены дополнительные выплаты для:

пенсионеров;

лиц без права на пенсию;

людей с инвалидностью.

Уточняется, что благодаря этой программе, более 315 тысяч человек получают около 216 миллионов гривен ежемесячно.

"Тем, кто подпадает под условия программы, ВПП перечисляет разницу между социальной выплатой, которую они уже получают, и 3250 гривен", - объяснили гражданам.

Отмечается, что подавать заявки или регистрироваться - не нужно.

Эта помощь будет выплачена гражданам автоматически - тем же способом, которым человек уже получает пенсию или социальные выплаты:

либо на банковскую карту;

либо через "Укрпочту".

Публикация WFP (скриншот: facebook.com/WFPinUkraine)

Кто из украинцев имеет право на дополнительные выплаты

Согласно информации пресс-службы WFP, получить помощь от организации могут пенсионеры, которые:

получают пенсию (со всеми доплатами) меньше 3250 гривен в месяц;

не получали никакой другой финансовой помощи (как ВПЛ или от международных организаций) с марта 2023 года;

проживают на территориях активных или возможных боевых действий (в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Сумской или Черниговской областях).

Кто из пенсионеров имеет право на помощь от ВПП ООН (инфографика: facebook.com/WFPinUkraine)

Кроме того, право на выплаты имеют лица, которые:

не имеют права на пенсию или являются лицами с инвалидностью;

имеют инвалидность с детства или являются детьми с инвалидностью;

получают государственную социальную помощь меньше 3250 гривен в месяц;

не получают никакой другой финансовой помощи (как ВПЛ или от международных организаций);

проживают в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Сумской или Черниговской областях (кроме временно оккупированных территорий).

Кто еще имеет право на дополнительные выплаты от ВПП ООН (инфографика: facebook.com/WFPinUkraine)