ООН продлила денежные выплаты для украинцев: кому помощь придет автоматически

Дополнительные выплаты для украинских пенсионеров и людей с инвалидностью от Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН продлили до конца июля 2025 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу неправительственной организации World Food Programme (WFP) в Facebook.
Украинцам рассказали, что Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП ООН или World Food Programme), Министерство социальной политики и Пенсионный фонд Украины продолжают поддержку наиболее уязвимых слоев населения.
Так, до конца июля 2025 года были продлены дополнительные выплаты для:
Уточняется, что благодаря этой программе, более 315 тысяч человек получают около 216 миллионов гривен ежемесячно.
"Тем, кто подпадает под условия программы, ВПП перечисляет разницу между социальной выплатой, которую они уже получают, и 3250 гривен", - объяснили гражданам.
Отмечается, что подавать заявки или регистрироваться - не нужно.
Эта помощь будет выплачена гражданам автоматически - тем же способом, которым человек уже получает пенсию или социальные выплаты:
Согласно информации пресс-службы WFP, получить помощь от организации могут пенсионеры, которые:
Кроме того, право на выплаты имеют лица, которые:
Напомним, ранее мы рассказывали, что в 2025 году в Украине действуют обновленные программы поддержки для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).
Речь идет о ежемесячных выплатах, компенсации за жилье, социальных услугах и психологической помощи.
Кроме того, мы объясняли, кто именно из переселенцев имеет право на поддержку от государства и международных партнеров.
Читайте также, кто и как может подать заявку на выплату денежной помощи ко Дню Независимости Украины.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.