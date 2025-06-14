Гроші до свята. Хто і як може подати заявку на виплату до Дня Незалежності
Щорічно до Дня Незалежності держава надає деяким українцям грошову допомогу. Сума виплат становить від 450 до 3100 гривень, залежно від категорії громадян.
РБК-Україна із посиланням на повідомлення "Уряд online" в Telegram розповідає, хто і як може отримати виплату до Дня Незалежності.
Яка сума виплат до Дня Незалежності
Цю допомогу держава надає щороку в знак подяки й підтримки для тих, хто постраждав унаслідок воєн і репресій.
Суми допомоги розподілено залежно від статусу:
- 3 100 грн - особи з інвалідністю I групи через війну, колишні малолітні в’язні концтаборів, які мають інвалідність;
- 2 900 грн - особи з інвалідністю II групи з вищезгаданих причин;
- 2 700 грн - особи з інвалідністю III групи;
- 1 000 грн - учасники бойових дій, постраждалі на Майдані, колишні неповнолітні в’язні та діти, народжені в таборах;
- 3 100 грн - особи з особливими заслугами перед Батьківщиною;
- 650 грн - члени сімей загиблих ветеранів і захисників України, а також вдови/вдівці, які не одружилися вдруге;
- 450 грн - учасники війни, колишні в’язні, примусово вивезені, діти партизанів і підпільників.
Як подати заявку на виплату
Частина українців може отримати цю виплату автоматично, тобто жодної заявки не треба подавати. А саме:
- пенсіонери, які мають право на цю виплату, отримають її у серпні разом із пенсією;
- якщо людина не є пенсіонером, але проходить службу чи працює - кошти перерахуються на рахунок військової частини або організації на підставі заявки роботодавця.
Людям, які не є пенсіонерами й не працюють, але мають право на виплату, потрібно самостійно подати заяву до 1 серпня. Якщо у зазначений час не вдалося це зробити, то слід подати до 1 жовтня.
У заяві потрібно вказати:
- паспортні дані;
- номер банківської картки;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);
- дані з посвідчення, яке підтверджує статус та дає право на виплату.
До заяви додаються копії паспорта та посвідчення, а при особистому звернення слід пред'явити оригінали.
Заяву можна подати особисто у Пенсійному фонді або ЦНАПі, поштою на адресі територіального ПФУ, онлайн - через портал електронних послуг пенсійного фонду з КЕП.
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