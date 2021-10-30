В ООН призывают страны G20 предотвратить голод в Афганистане: дети недоедают

В Организации Объединенных наций призывают лидеров стран G20 предотвратить голод в Афганистане. Соответствующее заявление сделал Глава ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
В интервью изданию Гриффитс сообщил, что отсутствие продовольственной безопасности в Афганистане приводит к недоеданию, болезням и смертям. А из-за отсутствия корректирующих мер, мир станет свидетелем смертей в Афганистане.
G20 - это
Мировая продовольственная программа сейчас кормит 4 миллиона человек в Афганистане, но ООН прогнозирует, что из-за засухи и экономического коллапса ей придется обеспечивать продовольствием 12 миллионов афганцев.
Напомним, что США направит в Афганистан сотни миллионов долларов на борьбу с гуманитарным кризисом. Деньги пойдут на воду, еду, медикаменты для афгацев.