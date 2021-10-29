США направят Афганистану гуманитарную помощь почти на 150 миллионов долларов

Соединенные Штаты предоставят еще 144 млн долларов для помощи Афганистану. Средства направят на борьбу с гуманитарным кризисом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома .

Таким образом, общая сумма выделенных Вашингтоном средств для Афганистана и афганских беженцев в текущем году достигнет 474 млн долларов.

"Это крупнейшая сумма поддержки среди всех стран", - отмечается в пресс-релизе.

Деньги будут переданы гуманитарным организациям и пойдут на медикаменты, снабжение едой и водой, а также всем необходимым нуждающихся афганцев в регионе, в том числе афганских беженцев в соседних странах.

ЕС выделил около 1 млрд евро помощи Афганистану и соседям.