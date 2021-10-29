ru ua
Пт, 29 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

США направят Афганистану гуманитарную помощь почти на 150 миллионов долларов

Новина українською →
Афганистан , Пятница 29 октября 2021 05:38
США направят Афганистану гуманитарную помощь почти на 150 миллионов долларов Фото: США увеличили финансовую помощь Афганистану (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Соединенные Штаты предоставят еще 144 млн долларов для помощи Афганистану. Средства направят на борьбу с гуманитарным кризисом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Таким образом, общая сумма выделенных Вашингтоном средств для Афганистана и афганских беженцев в текущем году достигнет 474 млн долларов.

"Это крупнейшая сумма поддержки среди всех стран", - отмечается в пресс-релизе.

Деньги будут переданы гуманитарным организациям и пойдут на медикаменты, снабжение едой и водой, а также всем необходимым нуждающихся афганцев в регионе, в том числе афганских беженцев в соседних странах.

ЕС выделил около 1 млрд евро помощи Афганистану и соседям.

Программа развития ООН (ПРООН) учредила специальный целевой фонд для оказания финансовой помощи населению Афганистана. Речь идет о поддержке домохозяйств страны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Афганистан
NEWS
СНБО прогнозирует до 1000 умерших от COVID в сутки: Данилов назвал сроки
СНБО прогнозирует до 1000 умерших от COVID в сутки: Данилов назвал сроки
DAILY
Мстислав Баник, "Дія": Украинцам не стоит бояться "цифрового рабства"
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Мстислав Баник, "Дія": Украинцам не стоит бояться "цифрового рабства"