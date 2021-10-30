В ООН закликають країни G20 запобігти голоду в Афганістані: діти недоїдають

В Організації Об'єднаних Націй закликають лідерів країн G20 запобігти голоду в Афганістані. Відповідну заяву зробив Глава ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
В інтерв'ю виданню Гріффітс повідомив, що відсутність продовольчої безпеки в Афганістані призводить до недоїдання, хвороб і смертей. А через відсутність коригувальних заходів, світ стане свідком смертей в Афганістані.
G20 - це
Світова продовольча програма зараз годує 4 мільйони людей в Афганістані, але ООН прогнозує, що через посуху й економічний колапс їй доведеться забезпечувати продовольством 12 мільйонів афганців.
Нагадаємо, що США направить до Афганістану сотні мільйонів доларів на боротьбу з гуманітарною кризою. Гроші підуть на воду, їжу, медикаменти для афганців.