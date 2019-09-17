ООН призывает Украину принять закон о национальных меньшинствах

Фото: Матильда Богнер (un.org.ua)

В ООН дали рекомендации после вступления в силу языкового закона

Организация Объединенных Наций (ООН) рекомендует Украине принять закон о национальных меньшинствах и коренных народах. Об этом на брифинге в Киеве заявила глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер.

По словам Богнер, данная рекомендация вызвана тем, что 16 июня в Украине вступил в силу "языковой закон".

"Мы призываем Кабинет министров Украины разработать в приоритетном порядке с обеспечением инклюзивности и на основе консультаций закон о правах национальных меньшинств и коренных народов", - заявила она.

Богнер отметила, что такой закон необходим для обеспечения баланса, а также защиты прав меньшинство и свободы выражения взглядов.

Напомним, ранее сообщалось, что языковым омбудсменом станет Тарас Креминь. Эта должность предусмотрена законом об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

Ранее также президент Владимир Зеленский прокомментировал возможность пересмотра закона о государственном языке.

"Я уверен, что должен быть законопроект о защите прав меньшинств. И там должно все быть выписано: их язык, их вера и ... И достаточно", - отметил он.