ООН закликає Україну прийняти закон про національні меншини

Фото: Матильда Богнер (un.org.ua)

В ООН дали рекомендації після набуття чинності мовного закону

Організація Об'єднаних Націй (ООН) рекомендує Україні ухвалити закон про національні меншини і корінні народи. Про це на брифінгу в Києві заявила голова моніторингової місії ООН з прав людини на Україні Матильда Богнер.

За словами Богнер, дана рекомендація викликана тим, що 16 червня в Україні набув чинності "мовний закон".

"Ми закликаємо Кабінет міністрів України розробити у пріоритетному порядку із забезпеченням відкритості та на основі консультацій закон про права національних меншин і корінних народів", - заявила вона.

Богнер зазначила, що такий закон необхідний для забезпечення балансу, а також захисту прав меншість і свободи вираження поглядів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що мовним омбудсменом стане Тарас Кремінь. Ця посада передбачено законом про забезпечення функціонування української мови як державної.

Раніше також президент Володимир Зеленський прокоментував можливість перегляду закону про державний мові.

"Я впевнений, що має бути законопроект про захист прав меншин. І там все має бути виписано: їх мова, їх віра і ... І досить", - зазначив він.