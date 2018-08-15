ООН закликає Росію негайно звільнити Сенцова

В ООН також закликають Кремль негайно надати Сенцову необхідне медичне лікування

В Організації Об'єднаних Націй (ООН) закликають РФ негайно звільнити незаконно засудженого українського режисера Олега Сенцова. Про це йдеться в повідомленні від 15 серпня на сайті Верховного комісара ООН з прав людини.

"Експерти ООН закликали російську владу негайно і без будь-яких умов звільнити Олега Сенцова, висловлюючи серйозну стурбованість щодо його фізичного та морального стану", - йдеться в повідомленні.



В ООН також закликають Кремль негайно надати Сенцову необхідне медичне лікування "на основі його повної та свідомої згоди".



"Життя Сенцова знаходиться перед неминучою загрозою. Він оголосив про голодування на знак протесту внаслідок судового процесу і засудження, що не відповідають міжнародному праву. Ми закликаємо російську владу звільнити його без умов у терміновому порядку", - сказали експерти.



Зазначається, що наразі експерти ООН контактують з цього приводу з російськими органами влади.

Нагадаємо, що парламентарі країн Балтії закликали Євросоюз домогтися звільнення Сенцова. Звернення підписали 18 депутатів парламентів країн Балтії та Європейського парламенту. Воно направлене президенту ЄС Дональду Туску, голові Європарламенту Антоніо Таяні, голові Єврокомісії Жан-Клоду Юнкеру і голові європейської дипломатії Федеріці Могеріні.

Раніше російська правозахисниця Зоя Свєтова зустрілася з українським режисером Олегом Сенцовим у колонії і розповіла про його стан. Сам Сенцов назвав свій стан передкризовим.

Також раніше адвокат політв'язня Дмитро Дінзе заявив, що у Сенцова найближчим часом можуть відмовити внутрішні органи.