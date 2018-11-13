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У результаті ракетного обстрілу з сектора Гази постраждали 53 людини

Новини » Надзвичайні події    13.11.2018 - 04:01
У результаті ракетного обстрілу з сектора Гази постраждали 53 людини
Фото: на місці обстрілу в Ізраїлі (newsru.co.il)

Стан двох поранених оцінюється як критичний, у 23 легкі поранення, у 27 - стрес

В Ізраїлі в результаті ракетного обстрілу з боку сектора Гази вже постраждали 53 людини, стан двох із них - критичний. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на національну медичну службу Ізраїлю Magen David Adom в Twitter.

У критичному стані - військовослужбовець і 60-річна жінка, один чоловік з пораненням середньої тяжкості, ще 23 отримали легкі поранення, а 27 постраждали від стресу.

 

Нагадаємо, у збройних силах Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомили, що після 16:00 12 листопада з сектора Гази по ізраїльській території було випущено близько 300 ракет.

ВПС Ізраїлю в свою чергу завдали ударів по 70 об'єктам на палестинській території. Зокрема в результаті авіаудару ізраїльських Військово-повітряних сил знищено будівлю офіційного телеканалу палестинського ісламістського руху ХАМАС у секторі Газа Al-Aqsa TV і готель Al-Amal, який, як припускають у Ізраїлі, використовується для тренувань членів ХАМАС.

З сектора Гази по Ізраїлю випустили 300 ракет, поранено 21 людину У секторі Газа в результаті перестрілки загинув ізраїльський підполковник
Новини України Сектор ГазаобстрелІзраїль
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