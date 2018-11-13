У результаті ракетного обстрілу з сектора Гази постраждали 53 людини

Фото: на місці обстрілу в Ізраїлі (newsru.co.il)

Стан двох поранених оцінюється як критичний, у 23 легкі поранення, у 27 - стрес

В Ізраїлі в результаті ракетного обстрілу з боку сектора Гази вже постраждали 53 людини, стан двох із них - критичний. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на національну медичну службу Ізраїлю Magen David Adom в Twitter.

У критичному стані - військовослужбовець і 60-річна жінка, один чоловік з пораненням середньої тяжкості, ще 23 отримали легкі поранення, а 27 постраждали від стресу.

Summary at 01:15. From 16:30 until 01:15, MDA teams are on the highest alert and have treated 53 injured, including; 2 in critical condition (a soldier) from shrapnel and a 60 year old woman, 1 moderately injured, 23 injured lightly, 27 people suffering from stress symptoms pic.twitter.com/mQnnTyTUCQ — Magen David Adom (@Mdais) November 12, 2018

Нагадаємо, у збройних силах Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомили, що після 16:00 12 листопада з сектора Гази по ізраїльській території було випущено близько 300 ракет.

ВПС Ізраїлю в свою чергу завдали ударів по 70 об'єктам на палестинській території. Зокрема в результаті авіаудару ізраїльських Військово-повітряних сил знищено будівлю офіційного телеканалу палестинського ісламістського руху ХАМАС у секторі Газа Al-Aqsa TV і готель Al-Amal, який, як припускають у Ізраїлі, використовується для тренувань членів ХАМАС.