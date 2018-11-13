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В ООН закликали проявити стриманість через обстріли сектора Газа та Ізраїля

Новини » Політика    13.11.2018 - 10:58
В ООН закликали проявити стриманість через обстріли сектора Газа та Ізраїля
Фото: Антоніу Гутерріш (unmultimedia.org)

Спеціальний координатор ООН вже веде переговори з Єгиптом та всіма зацікавленими сторонами

Генеральний секретар Організації об'єднаних націй (ООН) Антоніу Гутерріш у понеділок, 12 листопада, закликав всі сторони до максимальної стриманності після нічних ракетних обстрілів з боку сектора Газа по Ізраїлю, та відповіді країни в бік палестинської території. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Reuters.

"Він закликає всі сторони проявити максимальну стриманність. Спеціальний координатор ООН Микола Младенов тісно співпрацює з Єгиптом та всіма зацікавленими сторонами для забезпечення спокою", - заявив речник генсека Фархан Хак.

Нагадаємо, у збройних силах Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомили, що після 16:00 12 листопада з сектора Газа по ізраїльській території було випущено близько 300 ракет.

Зі свого бокеу ВПС Ізраїлю завдали ударів по 70 об'єктам на палестинській території. Зокрема в результаті авіаудару ізраїльських Військово-повітряних сил знищено будівлю офіційного телеканалу палестинського ісламістського руху ХАМАС у секторі Газа Al-Aqsa TV і готель Al-Amal, який, як припускають у Ізраїлі, використовується для тренувань членів ХАМАС.

Як повідомляло РБК-України, в результаті обстрілу з боку сектора Газа в Ізраїлі постраждало 53 людини. Стан двох поранених оцінюється як критичний, у 23 легкі поранення, у 27 - стрес.

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