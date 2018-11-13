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Ізраїль завдав ударів по будівлі телеканалу і готелю ХАМАС

Новини » Надзвичайні події    13.11.2018 - 01:35
Ізраїль завдав ударів по будівлі телеканалу і готелю ХАМАС
Фото: літаки ВПС Ізраїлю (flickr.com/idfonline)

Інформації про постраждалих у результаті ізраїльських авіаударів поки що немає

У результаті авіаудару ізраїльських Військово-повітряних сил знищено будівлю офіційного телеканалу палестинського ісламістського руху ХАМАС у секторі Гази Al-Aqsa TV. Про це передає РБК-Україна з посиланням на військових Ізраїлю в Twitter.

ЦАХАЛ опублікував відеозапис-нарізку з трансляцій телеканалу, який назвали "департаментом пропаганди ХАМАС", відео закінчується вибухом будівлі в результаті авіаудару.

Повідомлення ізраїльських військових підтвердив і сам канал, пообіцявши незабаром відновити трансляцію. За даними каналу, ВПС Ізраїлю випустили по їхній будівлі п'ять ракет.

Чи постраждав хтось у результаті авіаудару по будівлі телеканалу, невідомо.

Також ізраїльські ВПС завдали удару по будівлі готелю Al-Amal у секторі Гази, яка, як вони припускають, використовується для тренувань членів палестинського ісламістського руху ХАМАС.

Чи постраждав хтось у результаті цього удару, також не повідомляється. У соцмережі опублікували відеозапис, на якому, як стверджується, відображено удар ВПС по готелю.

Нагадаємо, з початку обстрілу з сектора Гази в понеділок, 12 листопада, в лікарні ізраїльських міст Ашкелон і Беер-Шева привезли 21 пораненого.

У збройних силах Ізраїлю повідомили, що після 16:00 12 листопада з сектора Гази по ізраїльській території було випущено близько 300 ракет.

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Новини України Сектор ГазаХАМАСІзраїль
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