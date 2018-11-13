Ізраїль завдав ударів по будівлі телеканалу і готелю ХАМАС

Фото: літаки ВПС Ізраїлю (flickr.com/idfonline)

Інформації про постраждалих у результаті ізраїльських авіаударів поки що немає

У результаті авіаудару ізраїльських Військово-повітряних сил знищено будівлю офіційного телеканалу палестинського ісламістського руху ХАМАС у секторі Гази Al-Aqsa TV. Про це передає РБК-Україна з посиланням на військових Ізраїлю в Twitter.

ЦАХАЛ опублікував відеозапис-нарізку з трансляцій телеканалу, який назвали "департаментом пропаганди ХАМАС", відео закінчується вибухом будівлі в результаті авіаудару.

Повідомлення ізраїльських військових підтвердив і сам канал, пообіцявши незабаром відновити трансляцію. За даними каналу, ВПС Ізраїлю випустили по їхній будівлі п'ять ракет.

Чи постраждав хтось у результаті авіаудару по будівлі телеканалу, невідомо.

WATCH: The Hamas propaganda department has directed attacks, instructed how to do them, and broadcasted incitement and violence for years. Tonight, the IDF made sure that this station won't broadcast again. pic.twitter.com/m3l9FGeOn8 — Israel Defense Forces (@IDFSpokesperson) November 12, 2018

Також ізраїльські ВПС завдали удару по будівлі готелю Al-Amal у секторі Гази, яка, як вони припускають, використовується для тренувань членів палестинського ісламістського руху ХАМАС.

Чи постраждав хтось у результаті цього удару, також не повідомляється. У соцмережі опублікували відеозапис, на якому, як стверджується, відображено удар ВПС по готелю.

This is how the Israeli airstrikes leveled to the ground Alamal building.#Gazaunderattack pic.twitter.com/CM5KoiQ04u — Mote'a Msabeh (@msabeh_a) November 12, 2018

Нагадаємо, з початку обстрілу з сектора Гази в понеділок, 12 листопада, в лікарні ізраїльських міст Ашкелон і Беер-Шева привезли 21 пораненого.

У збройних силах Ізраїлю повідомили, що після 16:00 12 листопада з сектора Гази по ізраїльській території було випущено близько 300 ракет.