В ООН призвали Россию сотрудничать по расследованию отравления Навального

Организация объединенных наций призывает Россию сотрудничать по расследованию отравления политика Алексея Навального. По мнению ООН, выводы Германии по использованию вещества "Новичок" являются "недвусмысленными".

Об этом заявила комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, сообщает Reuters.

Одним из вариантов действий России по отравлению оппозиционера она считает также самостоятельное независимое расследование.

"Количество случаев отравления или других форм целенаправленных убийств россиян в России и за ее пределами за последние два десятилетия вызывает глубокую обеспокоенность", - сказала Бачелет.

Она также отметила, что отсутствие судебных разбирательств в предыдущих случаях привело к "почти полной безнаказанности" в России.

В понедельник немецкие врачи вывели Навального из комы. Он находился в ней с 20 августа.

Вчера лидеры Франции и Великобритании призвали Россию объяснить ситуацию с отравлением Навального.

Кроме этого, президент США Дональд Трамп выступил за остановку строительства "Северного потока-2" в связи с отравлением российского политика.