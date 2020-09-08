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В ООН закликали Росію співпрацювати щодо розслідування отруєння Навального

Автор: РБК-Україна

Організація об'єднаних націй закликає Росію співпрацювати щодо розслідування отруєння політика Олексія Навального. На думку ООН, висновки Німеччини з використання речовини "Новачок" є "недвозначними".

Про це заявила комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет, повідомляє Reuters.

Одним з варіантів дій Росії по отруєнню опозиціонера вона вважає також самостійне незалежне розслідування.

"Кількість випадків отруєння або інших форм цілеспрямованих вбивств росіян в Росії і за її межами за останні два десятиліття викликає глибоку стурбованість", - сказала Бачелет.

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Вона також зазначила, що відсутність судових розглядів в попередніх випадках призвело до "майже повної безкарності" в Росії.

У понеділок німецькі лікарі вивели Навального з коми. Він перебував у ній з 20 серпня.

Вчора лідери Франції і Великобританії закликали Росію пояснити ситуацію з отруєнням Навального.

Крім цього, президент США Дональд Трамп виступив за зупинку будівництва "Північного потоку-2" у зв'язку з отруєнням російського політика.

Прогноз погоди
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