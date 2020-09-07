Макрон и Джонсон требуют от России объяснить отравление Навального

Фото: Алексей Навальный (facebook com navalny)

Президент Франции Эммануэль Макрон и британский премьер Борис Джонсон требуют от России объяснить, как был отравлен оппозиционер Алексей Навальный. Стороны также обсудили заключение торговой сделки в связи с выходом Британии из Европейского союза.

Об этом говорится в сообщении на сайте британского правительства по итогам их переговоров.

"Премьер-министр и президент Макрон выразили возмущение нападением на Алексея Навального и заявили, что России необходимо срочно объяснить, как лидера оппозиции отравили "Новичком", - говорится в сообщении.

Стороны также обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом и по другим международным вопросам, включая кризисы в Ливии и Ливане и ближневосточный мирный процесс.

Напомним, ранее сообщалось, что немецкие врачи вывели Алексея Навального из искусственной комы, в которой он находился с 20 августа. Российский оппозиционер реагирует на окружающий, состояние его здоровья улучшилось.

Сегодня стало известно, что канцлер Германии Ангела Меркель готова связать "Северный поток-2" с ответом России по отравлению Навального. Это означает, что официальный Берлин не исключает санкции против газопровода из-за инцидента с применением химического оружия против российского оппозиционера.