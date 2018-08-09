В ООН призвали расследовать факты нарушения прав человека в Иловайске

По словам представителя миссии ООН, большинство нарушений прав человека не расследуется

Расследование событий в Иловайске в 2014 году не отражает полную картину нарушений прав человека. Об этом сообщила представитель мониторинговой миссии ООН по правам человека Фиона Фрейзер во время презентации доклада о нарушениях прав человека в Иловайске в 2014 году, передает корреспондент РБК-Украина.

"Прошло 4 года, а проведенное расследование до сих пор не отражает в полной мере нарушение прав человека и международного гуманитарного права, совершенные в Иловайске в августе 2014 года, особенно против гражданских. Важно гарантировать, что виновные привлечены к ответственности, что жертвы получили возмещение и компенсации", - сообщила Фрейзер.

По ее словам, большинство нарушений прав человека не расследуется.

"Мы приветствуем расследование Генеральной прокуратуры Украины по поводу случаев пыток и жестокого обращения в отношении украинских военнослужащих со стороны вооруженных групп", - говорится в докладе.

Она также добавила, что во время боевых действий в Иловайске погибло 36 гражданских.

"С 18 по 28 августа 2014 года в городе оставалось около 12 тысяч жителей. Город был разделен на части, которые контролировались украинскими силами и частями, которые контролировались вооруженными группами (боевиков, - ред.). Боевые действия имели разрушительное воздействие на гражданское население в Иловайске и окрестных селах. По меньшей мере 36 человек погибли в результате неизбирательных обстрелов. 600 из 1800 частных домов были уничтожены, повреждены 116 многоэтажек", - добавила она.

Напомним, 9 августа президент Украины Петр Порошенко поручил подготовить на следующую сессию Генассамблеи ООН новую резолюцию по оккупированному Крыму.