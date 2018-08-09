В ООН закликали розслідувати факти порушення прав людини в Іловайську

За словами представника місії ООН, більшість порушень прав людини не розслідується

Розслідування щодо подій в Іловайську у 2014 році не відображає повну картину щодо порушення прав людини. Про це повідомила представник моніторингової місії ООН з прав людини Фіона Фрейзер під час презентації доповіді про порушення прав людини в Іловайську у 2014 році, передає кореспондент РБК-Україна.

"Пройшло 4 роки, а проведене розслідування досі не відображає повною мірою порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права, що були скоєні в Іловайську в серпні 2014 року, особливо проти цивільних. Важливо гарантувати, що винних притягнуто до відповідальності, що жертви отримали відшкодування та компенсації", - повідомила Фрейзер.

За її словами, більшість порушень прав людини не розслідується.

"Ми вітаємо розслідування Генеральної прокуратури України стосовно випадків катування та жорстокого поводження щодо українських військовослужбовців зі сторони озброєних груп", - йдеться у докладі.

Вона також додала, що під час бойових дій в Іловайську загинуло 36 цивільних.

"З 18 по 28 серпня 2014 року в місті залишалось близько 12 тисяч жителів. Місто було розділене на частини, які контролювались українськими силами та частинами, які контролювались озброєними групами (бойовиків, - ред.). Бойові дії мали руйнівний вплив на цивільне населення в Іловайську та навколишніх селах. Щонайменше 36 осіб загинули в результаті невибіркових обстрілів. 600 з 1800 приватних будинків було знищено, було пошкоджено 116 багатоповерхівок", - додала вона.

Нагадаємо, 9 серпня президент України Петро Порошенко доручив підготувати на наступну сесію Генасамблеї ООН нову резолюцію по окупованому Криму.