ООН доставила на оккупированный Донбасс очередной гуманитарный груз

Новости Происшествия 03.08.2018 - 09:22
Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)
Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)

На Донбасс доставили две тонны пластиковых канистр и цистерн

На оккупированный Донбасс доставили две тонны пластиковых канистр и цистерн от Организации Объединенных Наций. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что через пункт пропуска "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию выехали 2 грузовых автомобиля от ООН с грузом пластиковых канистр и цистерн общим весом 1 970 кг.

Также сообщается, что все контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения работают в штатном режиме. Утром на КПВВ находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 15/50; "Марьинка" - 0/50; "Новотроицкое" - 0/20; "Гнутово" - 10/20.

Всего за минувшие сутки КПВВ на Донбассе пересекли 43300 человек и 5600 транспортных средств:

  • "Майорское" - 9150 человек и 1130 транспортных средств;
  • "Марьинка" - 9690 человек и 1900 транспортных средств;
  • "Новотроицкое" - 8750 человек и 1650 транспортных средств;
  • "Гнутово" - 4320 человек и 970 транспортных средств;
  • "Станица Луганская" - 11470 человек.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в конце августа КПВВ "Станица Луганская" закроют на ремонт.

 

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Теги:  ООН,  Донбасс,  Гуманитарная помощь  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС