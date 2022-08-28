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В ООН призвали Путина прекратить войну против Украины и демилитаризовать Запорожскую АЭС

Фото: верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет (twitter.com/mbachelet)
Автор: Елизавета Драбкина

Президента России Владимира Путина призывают прекратить свою агрессию против Украины, а также демилитаризовать территорию Запорожской атомной электростанции.

Об этом заявила верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"Я призываю президента России прекратить вооруженное нападение на Украину", - сказала она на своей итоговой пресс-конференции.

Экс-президент Чили Мишель Бачелет также призвала "немедленно демилитаризовать" ЗАЭС. Она отметила, что обе стороны должны уважать, всегда и при любых обстоятельствах, международное право в области прав человека и международное гуманитарное право.

"Международное сообщество должно настаивать на привлечении к ответственности за многочисленные задокументированные серьезные нарушения, некоторые из которых могут быть квалифицированы как военные преступления", - добавила Бачелет.

Напомним, визит миссии МАГАТЭ на ЗАЭС может состояться 29 августа.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что РФ превратила Запорожскую АЭС в свою военную базу и поставила под угрозу весь континент.

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ООНВладимир ПутинЗапорожская АЭС