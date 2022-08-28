Россия превратила Запорожскую АЭС в военную базу, угрожая всему континенту, - Кулеба
Россия превратила Запорожскую атомную электростанцию в свою военную базу. Таким образом армия РФ поставила под угрозу весь континент.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу в Twitter.
Он отметил, что ядерная безопасность для Украины остается приоритетом, учитывая трагедию на Чернобыльской АЭС. Однако российские войска несут угрозу, поскольку милитаризовали крупнейшую в Европе АЭС.
"Российские оккупанты превратили Запорожскую АЭС в военную базу, поставив под угрозу весь континент. Российские военные должны убраться с территории станции, потому что им там нечего делать", - заявил Кулеба.
Напомним, ранее стало известно, что миссия МАГАТЭ может посетить атомную станцию уже 29 августа.
В то же время "Энергоатом" показал, как будет распространяться радиация в случае аварии на Запорожской АЭС.
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