Россия превратила Запорожскую АЭС в военную базу, угрожая всему континенту, - Кулеба

Россия превратила Запорожскую атомную электростанцию в свою военную базу. Таким образом армия РФ поставила под угрозу весь континент.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу в Twitter .

Он отметил, что ядерная безопасность для Украины остается приоритетом, учитывая трагедию на Чернобыльской АЭС. Однако российские войска несут угрозу, поскольку милитаризовали крупнейшую в Европе АЭС.

"Российские оккупанты превратили Запорожскую АЭС в военную базу, поставив под угрозу весь континент. Российские военные должны убраться с территории станции, потому что им там нечего делать", - заявил Кулеба.