ua ru
Вс, 28 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россия превратила Запорожскую АЭС в военную базу, угрожая всему континенту, - Кулеба

Новина українською →
Киев, Воскресенье 28 августа 2022 14:20
Россия превратила Запорожскую АЭС в военную базу, угрожая всему континенту, - Кулеба Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Россия превратила Запорожскую атомную электростанцию в свою военную базу. Таким образом армия РФ поставила под угрозу весь континент.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу в Twitter.

Он отметил, что ядерная безопасность для Украины остается приоритетом, учитывая трагедию на Чернобыльской АЭС. Однако российские войска несут угрозу, поскольку милитаризовали крупнейшую в Европе АЭС.

"Российские оккупанты превратили Запорожскую АЭС в военную базу, поставив под угрозу весь континент. Российские военные должны убраться с территории станции, потому что им там нечего делать", - заявил Кулеба.

Напомним, ранее стало известно, что миссия МАГАТЭ может посетить атомную станцию уже 29 августа.

В то же время "Энергоатом" показал, как будет распространяться радиация в случае аварии на Запорожской АЭС.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дмитрий Кулеба Запорожская АЭС Война в Украине Российская Федерация
NEWS
Украинцы могут получить компенсацию за коммуналку: названы условия
Украинцы могут получить компенсацию за коммуналку: названы условия
DAILY
"У войны нет пола". Зачем нужен воинский учет женщин и как он будет работать
Юлия Акимовакорреспондент "У войны нет пола". Зачем нужен воинский учет женщин и как он будет работать