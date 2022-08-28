В ООН закликали Путіна припинити війну проти України і демілітаризувати Запорізьку АЕС

Президента Росії Володимира Путіна закликають припинити свою агресію проти України, а також демілітаризувати територію Запорізької атомної електростанції.
Про це заявила верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
"Я закликаю президента Росії припинити збройний напад на Україну", - сказала вона на своїй підсумковій прес-конференції.
Екс-президент Чилі Мішель Бачелет також закликала "негайно демілітаризувати" ЗАЕС. Вона зазначила, що обидві сторони повинні поважати, завжди і за будь-яких обставин, міжнародне право у галузі прав людини та міжнародне гуманітарне право.
"Міжнародне співтовариство має наполягати на притягненні до відповідальності за численні задокументовані серйозні порушення, деякі з яких можуть бути кваліфіковані як військові злочини", - додала Бачелет.
Нагадаємо, візит місії МАГАТЕ на ЗАЕС може відбутися 29 серпня.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що РФ перетворила Запорізьку АЕС на свою військову базу і поставила під загрозу весь континент.
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