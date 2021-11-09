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В ООН призвали Польшу и Беларусь обеспечить безопасность беженцев

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Вторник 09 ноября 2021 16:14
В ООН призвали Польшу и Беларусь обеспечить безопасность беженцев Фото: В ООН призвали Польшу и Беларусь обеспечить безопасность беженцев (twitter.com/HRDefsEN)
Автор: Валерия Полищук

Международная организация по миграции (МОМ) и Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) встревожены сообщениями о ситуации на белорусско-польской границе. Они призвали Польшу и Беларусь обеспечить безопасность и соблюдение прав человека мигрантов и беженцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное заявление МОМ и УВКБ ООН.

"МОМ и УВКБ ООН поддерживают контакты с правительствами обеих стран и призывают к срочному разрешению ситуации и немедленному и беспрепятственному доступу к группе для обеспечения предоставления гуманитарной помощи, выявления тех, кто нуждается в международной или других формах защиты, и тех, кто хочет попросить убежища, могут сделать это там, где они находятся", - говорится в сообщении.

При этом организации напоминают польским и белорусским властям о необходимости предотвратить гибель людей и обеспечить гуманное обращение с мигрантами и беженцами в качестве наивысшего приоритета.

В то же время МОМ и УВКБ ООН заявили, что готовы оказать поддержку властям Беларуси в предоставлении консультаций и оценке личной ситуации нелегалов в соответствующих местах, вдали от пограничных районов.

"В связи с тревожной ситуацией на границе обе стороны должны соблюдать свои обязательства по международному праву и гарантировать безопасность, достоинство и защиту прав людей, оказавшихся на границе", - подчеркнули в заявлении организации.

МОМ и УВКБ ООН также готовы оказать гуманитарную помощь мигрантам и беженцам по обе стороны границы.

Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что беженцев контролируют белорусские спецслужбы.

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