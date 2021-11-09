В ООН закликали Польщу і Білорусь забезпечити безпеку біженців

Міжнародна організація з міграції (МОМ) і Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН) стривожені повідомленнями про ситуацію на білорусько-польському кордоні. Вони закликали Польщу і Білорусь забезпечити безпеку і дотримання прав людини мігрантів і біженців.

"МОМ і УВКБ ООН підтримують контакти з урядами обох країн і закликають до термінового вирішення ситуації і негайного і безперешкодного доступу до групи для забезпечення надання гуманітарної допомоги, виявлення тих, хто потребує міжнародної або інших форм захисту, і тих, хто хоче попросити притулку, можуть зробити це там, де вони знаходяться", - йдеться в повідомленні.

При цьому організації нагадують Польській і білоруській владі про необхідність запобігти загибелі людей і забезпечити гуманне поводження з мігрантами і біженцями як найвищий пріоритет.

Водночас МОМ і УВКБ ООН заявили, що готові надати підтримку владі Білорусі в наданні консультацій та оцінці особистої ситуації нелегалів у відповідних місцях, далеко від прикордонних районів.

"У зв'язку з тривожною ситуацією на кордоні обидві сторони повинні дотримуватися своїх зобов'язань з міжнародного права і гарантувати безпеку, гідність і захист прав людей, які опинилися на кордоні", - підкреслили в заяві організації.

МОМ і УВКБ ООН також готові надати гуманітарну допомогу мігрантам і біженцям по обидва боки кордону.