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В ООН закликали Польщу і Білорусь забезпечити безпеку біженців

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Вівторок 09 листопада 2021 16:14
В ООН закликали Польщу і Білорусь забезпечити безпеку біженців Фото: в ООН закликали Польщу і Білорусь забезпечити безпеку біженців (twitter.com/HRDefsEN)
Автор: Валерія Поліщук

Міжнародна організація з міграції (МОМ) і Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН) стривожені повідомленнями про ситуацію на білорусько-польському кордоні. Вони закликали Польщу і Білорусь забезпечити безпеку і дотримання прав людини мігрантів і біженців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільна заява МОМ і УВКБ ООН.

"МОМ і УВКБ ООН підтримують контакти з урядами обох країн і закликають до термінового вирішення ситуації і негайного і безперешкодного доступу до групи для забезпечення надання гуманітарної допомоги, виявлення тих, хто потребує міжнародної або інших форм захисту, і тих, хто хоче попросити притулку, можуть зробити це там, де вони знаходяться", - йдеться в повідомленні.

При цьому організації нагадують Польській і білоруській владі про необхідність запобігти загибелі людей і забезпечити гуманне поводження з мігрантами і біженцями як найвищий пріоритет.

Водночас МОМ і УВКБ ООН заявили, що готові надати підтримку владі Білорусі в наданні консультацій та оцінці особистої ситуації нелегалів у відповідних місцях, далеко від прикордонних районів.

"У зв'язку з тривожною ситуацією на кордоні обидві сторони повинні дотримуватися своїх зобов'язань з міжнародного права і гарантувати безпеку, гідність і захист прав людей, які опинилися на кордоні", - підкреслили в заяві організації.

МОМ і УВКБ ООН також готові надати гуманітарну допомогу мігрантам і біженцям по обидва боки кордону.

Нагадаємо, раніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що біженців контролюють білоруські спецслужби.

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