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ООН призвала Испанию освободить каталонских политиков

Новости » Политика    30.05.2019 - 06:40
ООН призвала Испанию освободить каталонских политиков
Фото: ООН (nog.ch)

В ООН заявили, что Испания нарушает принципы Всеобщей декларации прав человека

Рабочая группа Совета по правам человека ООН по произвольным задержаниям заявила, что Испания должна освободить трех политиков, находящихся в предварительном заключении в связи с предъявленными им обвинениями по делу о проведении незаконного референдума о независимости Каталонии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на доклад группы.

По мнению правозащитников, испанское правительство должно изучить "произвольное" решение отказать в освобождении бывшему заместителю председателя женералитета Ориолу Жункерасу, а также общественным активистам Жорди Санчесу и Жорди Куишару

В ООН считают, что лишение свободы этих политиков нарушает принципы Всеобщей декларации прав человека и Испания должна "безотлагательно" принять меры - освободить заключенных, выплатить им компенсации и провести полное и независимое расследование.

В Верховном суде Испании проходят слушания по делу о проведении референдума и провозглашении независимости в октябре 2017 года, обвиняемыми по которому проходят 12 политиков, в том числе Санчес, Куишар и Жункерас.

Напомним, 26 мая бывший глава Каталонии (Испания) Карлес Пучдемон, скрывающийся от испанского правосудия в Бельгии, был избран депутатом Европарламента в результате голосования.

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