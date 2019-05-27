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Пучдемона избрали депутатом Европарламента

Новости » Политика    27.05.2019 - 06:16
Пучдемона избрали депутатом Европарламента
Фото: Карлес Пучдемон (premsa.gencat.cat)

В ЕП также проходит экс-заместитель главы Каталонии Ориол Жункерас,

Бывший глава Каталонии (Испания) Карлес Пучдемон, скрывающийся от испанского правосудия в Бельгии, был избран депутатом Европарламента в результате голосования в воскресенье, 26 мая. Об этом свидетельствуют предварительные итоги выборов после обработки 96% бюллетеней, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Пучдемон - под номером один в списке каталонской коалиции "Свободные для Европы" (Lliures per Europa), получающей по результатам голосования два места из 54, принадлежащих Испании в Европарламенте.

Кроме Пучдемона, в Европарламент от этой же коалиции проходит бывший член женералитета Тони Комин, также скрывающийся от испанского правосудия в Бельгии.

Также становится депутатом ЕП экс-заместитель Пучдемона Ориол Жункерас, находящийся в предварительном заключении в испанской тюрьме,

Жункерасу предъявлены обвинения в организации восстания в связи с проведением незаконного референдума о независимости Каталонии 1 октября 2017 года и дальнейшим провозглашением независимости региональным парламентом. Прокуратура требует для него 25 лет тюремного заключения.

Жункерас возглавляет список коалиции "Сейчас Республики", которая получает три места в Европарламенте.

В то же время, больше всего голосов на выборах в Европарламент набрала Испанская социалистическая рабочая партия 33%, правоцентристская Народная партия - 20,1%, либеральная "Граждане" - 12,2%, левые популисты из партии "Подемос" ("Мы можем") - 10,1% и крайне правая партия "Голос" - 6%.

Напомним, в конце апреля Центральная избирательная комиссия Испании исключила из списков на выборах в Европарламент бывшего главу каталонской администрации Карлеса Пучдемона и каталонского экс-министра здравоохранения Тони Комина, но позже суд разрешил им принять участие в выборах в ЕП, 

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